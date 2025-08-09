Calcio: Roma; Dybala, Ranieri e Massara omaggiano Diogo Jota

agenzia

Delegazione club a Liverpool depone dei fiori per portoghese

ROMA, 09 AGO – La Roma è a Liverpool, dove oggi pomeriggio sfiderà l’Everton in una partita speciale per il gruppo Friedkin, proprietario di entrambi i club. Il club giallorosso, prima di scendere in campo, però, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Diogo Jota con una delegazione formata da Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Ricky Massara che hanno posato una corona di fiori ad Anfield proprio per ricordare l’attaccante, scomparso lo scorso 3 luglio in un incidente stradale. Un gesto significativo da parte del club documentato anche dal profilo X della società con un video accompagnato dalla scritta “Un tributo per Diogo” condividendo così il gesto in onore del portoghese.

