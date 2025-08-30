Calcio: Roma è fatta per Tsimikas, in prestito dal Liverpool

agenzia

Alle 15.30 sbarcherà a Ciampino, poi le visite

È fatta per l’arrivo in giallorosso di Kostas Tsimikas. Il laterale greco, proveniente dal Liverpool, atterrerà questo pomeriggio alle ore 15:30 all’Aeroporto di Ciampino. Successivamente si sottoporrà alle visite mediche e poi la firma sul contratto per diventare un nuovo giocatore della Roma. Il giocatore arriva in prestito secco con l’ingaggio a carico del club giallorosso. Intanto da ieri nella Capitale è arrivar anche il presidente della Roma, Dan Friedkin.

