Calcio: Roma ko, contro l’Aston Villa finisce 4-0

agenzia

I giallorossi sconfitti nella prima trasferta in Inghilterra

La Roma, nella prima delle due amichevoli in terra inglese, cade di fronte all’Aston Villa. Al Bescot Stadium, in un match iniziato con un quarto d’ora di ritardo a causa del traffico che ha bloccato il pullman dei padroni di casa, la squadra di Gasperini perde con un netto 4-0 in favore degli inglesi che vanno a segno con Buendia, Ramsey, Watkins e Malen. I giallorossi devono ancora rinunciare a Dybala, così come a Pellegrini, ma schierano dal 1′ minuto Wesley ed El Aynaoui con Dovbyk al centro dell’attacco. Basta un quarto d’ora ai padroni di casa per passare avanti, con la punizione di Buendia che si insacca alle spalle di Svilar, mentre il raddoppio arriva pochi minuti dopo con Ramsey. Il tris, invece, lo firma Watkins, di testa, chiudendo la contesa già nella prima frazione. Nella ripresa Gasperini lancia Soulè, che colpisce la traversa, e l’ultimo arrivato Ghilardi, ma ad andare ancora in gol è ancora l’Aston Villa con Malen che cala il poker a pochi minuti dalla fine sancendo la sconfitta nella prima delle due trasferte in terra inglese con il prossimo impegno che vedrà i giallorossi sfidare l’Everton il 9 agosto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA