Calcio: Roma; nessuna lesione per N’Dicka, il 16/8 test con Neom

agenzia

Giallorossi di nuovo a lavoro, solo affaticamento per Ferguson

ROMA, 07 AGO – Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa, la Roma è tornata a lavorare al St. George’s Park di Burton Upon Trent, in vista del prossimo test in programma sabato 9 agosto, alle ore 16, contro l’Everton. La buona notizia di giornata, per i giallorossi, riguarda Evan N’dicka, assente nel test contro gli inglesi a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore, infatti, hanno dato esito negativo escludendo così lesioni per il centrale, pronto quindi a tornare a disposizione di Gasperini nei prossimi giorni. Non destano preoccupazione neanche le condizioni di Evan Ferguson, assente nell’allenamento odierno solamente per un affaticamento. Intanto la società giallorossa ha ufficializzato l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Bologna: la Roma, infatti, sfiderà sabato 16 agosto alle ore 17, presso lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, il Neom Sports Club, squadra guidata dall’allenatore francese Christophe Galtier e una delle realtà emergenti del calcio saudita che milita nella Saudi Pro League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA