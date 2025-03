Calcio: Roma; Ranieri, Dybala? Speriamo non sia successo nulla

agenzia

'Dovbyk ha bisogno di affetto e glielo stiamo dando'

ROMA, 16 MAR – “Dovbyk ha bisogno di affetto e comprensione, glie lo stiamo dando” . Lo ha detto Claudio Ranieri a DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Cagliari. “Non deve vivere solo per il gol, serve anche una prestazione gagliarda – ha aggiunto -. Sono contento per lui, era importante che si sbloccasse e facesse una prestazione del genere”. Parlando delle condizioni di Dybala ha spiegato: “Si è toccato dietro, non dovrebbe essere nulla legato al ginocchio. Domani farà tutti gli esami di rito, speriamo non sia successo nulla”. Parlando invece del dopo Bilbao ha aggiunto: “Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e dovevamo far vedere che c’eravamo. Sono contento”. Ha concluso poi con una battuta a chi gli fa notare che quest’anno chiuderà a 99 panchine in giallorosso, alludendo a un suo possibile rinnovo per arrivare a 100 il prossimo anno. “Non fate i furbi”, la risposta di Ranieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA