Problema muscolare alle spalle, domani la rifinitura

ROMA, 17 MAG – Buone notizie per la Roma che oggi ha riabbracciato Paulo Dybala. L’argentino è tornato a lavorare in gruppo dopo l’allenamento parziale di ieri con il resto dei compagni. Il calciatore è recuperato dal problema muscolare e sarà a disposizione per la gara di domenica sera contro il Genoa.

