agenzia
Calcio: Roma, sospetta lesione al retto femorale per Bailey
Rientrerà dopo la sosta, ma servono altri accertamenti
ROMA, 21 AGO – Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Questa la prima diagnosi della Roma dopo l’infortunio accusato ieri, nel primo allenamento a Trigoria con la maglia giallorossa. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Rientrerà comunque dopo la prima sosta per le nazionali. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”.
