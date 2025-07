Calcio: Roma; ufficiale cessione di Paredes al Boca Juniors

agenzia

L'argentino saluta Roma e torna in patria

Leandro Paredes saluta la Roma. A renderlo noto è la stessa società giallorossa che, attraverso un comunicato, ha ufficializzato di “aver ceduto a titolo definitivo” il calciatore alla squadra argentina. Si chiude così la parentesi in giallorosso di Paredes che ha vestito la maglia della Roma complessivamente per quattro stagioni, collezionando 135 partite e segnando 13 gol. “In bocca al lupo per il futuro, Leandro”, conclude il comunicato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA