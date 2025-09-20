Calcio: Roma; Wesley salta il derby, convocato Hermoso

agenzia

Ricaduta per il brasiliano che ha accusato un virus intestinale

ROMA, 20 SET – Gian Piero Gasperini dirama la lista dei convocati in vista del derby di domani. C’è Hermoso nonostante l’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Il centrale ha sostenuto la rifinitura di oggi dando risposte positive, anche se potrebbe comunque partire dalla panchina con Celik al suo posto. Assente invece Wesley che come aveva anticipato il tecnico ha avuto una ricaduta del virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi.

