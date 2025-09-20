Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Calcio: Roma; Wesley salta il derby, convocato Hermoso

Ricaduta per il brasiliano che ha accusato un virus intestinale

Di Redazione |

ROMA, 20 SET – Gian Piero Gasperini dirama la lista dei convocati in vista del derby di domani. C’è Hermoso nonostante l’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Il centrale ha sostenuto la rifinitura di oggi dando risposte positive, anche se potrebbe comunque partire dalla panchina con Celik al suo posto. Assente invece Wesley che come aveva anticipato il tecnico ha avuto una ricaduta del virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: