Calcio: Ronaldo si candida alla guida della Federcalcio Brasile

agenzia

"Posso contribuire a farci recuperare rispetto"

ROMA, 17 DIC – Cristiano Ronaldo si è candidato alla guida della Federcalcio del Brasile. Lo ha annunciato lo stesso “fenomeno” sui propri social e in una intervista a Globo Esporte. Le elezioni devono ancora essere fissate: per regolamento dovrebbero tenersi nella finestra che va da marzo 2025 e marzo 2026 ma il cattivo momento della Selecao potrebbe avvicinarle. “È stato il calcio brasiliano ad aprirmi le porte di tutto il mondo. Non come giocatore, non parlo della mia storia. Il nostro calcio è molto più grande di me Sto parlando di indossare la maglia gialla, di quanto peso porta. Essere il calcio brasiliano in ogni angolo del pianeta, rappresentare la vecchia passione nazionale che andava ben oltre i confini – scrive Ronaldo su Instagram – Sì, siamo ancora l’unica nazionale di pentacampione del mondo, ma al momento attuale anche il nostro concetto di eccellenza è ben al di sotto del nostro potenziale. Guardo tutto questo da un po’ di tempo. Ho smesso di giocare, ma non ho mai lasciato il gioco. È stato come allargare la vista. Sono innumerevoli le mie motivazioni per questa candidatura in questo momento e forse la più grande di queste è credere di poter davvero contribuire a recuperare il rispetto per il calcio brasiliano”.

