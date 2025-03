Calcio: Rudiger, ‘c’è grande rivalità con l’Italia’

agenzia

'Non vedo l'ora di giocare, contento di rivedere Spalletti'

MILANO, 19 MAR – “Con l’Italia c’è una grande rivalità, giocare a San Siro per me è incredibile e non vedo l’ora di scendere in campo”. Lo ha detto il difensore della Germania e del Real Madrid Antonio Rudiger, in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Italia in Nations League. “Sono molto felice di poter incontrare di nuovo Spalletti. È stato molto importante nella mia carriera, penso abbia tirato fuori il meglio di me. Ero giovane, pensavo di essere un ottimo difensore ma mi ha insegnato molto. Sono molto contento di rivederlo, ma io sono qui per vincere. Sarà una partita difficile, l’Italia sarà un avversario difficile da affrontare per la loro qualità e per il loro allenatore”.

