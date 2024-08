Calcio: Rui Patricio ‘Atalanta grande club, qui per vincere’

agenzia

Il portiere portoghese ingaggiato per una stagione

BERGAMO, 27 AGO – “Ho scelto l’Atalanta che è un grande club”. Sono le prime parole da giocatore nerazzurro per Rui Patricio, portiere classe ’88 ingaggiato per la stagione corrente al posto di Juan Musso, ceduto all’Atletico Madrid. Il portoghese, a fine contratto con la Roma il 30 giugno scorso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale youtube dell’Atalanta: “Per me è un grande orgoglio essere qua. Voglio fare tutto per lavorare bene e aiutare la squadra a vincere”. Infine, un saluto al nuovo pubblico: “Ciao tifosi dell’Atalanta, non vedo l’ora di iniziare, un abbraccio a tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA