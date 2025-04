Calcio: Runjaic ‘pareggio giusto, Bologna la più in forma’

agenzia

'Udinese ancora senza reti ma paghiamo assenze in attacco'

UDINE, 28 APR – “Dopo 5 sconfitte sono contento per questo pareggio e per aver finito a rete inviolate, questo è importante per la mentalità e per le motivazioni future della squadra”. Così Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il pareggio interno dell’Udinese con il Bologna. “Nella prima frazione abbiamo fatto bene – ha precisato – nella seconda loro hanno esercitato più pressione, ma alla fine il risultato è stato giusto. Il Bologna, assieme alla Roma, è la squadra più in forma del campionato e noi oggi l’abbiamo disinnescata. Non è facile, per noi, avere tanti infortuni in attacco: ci mancano molto Lucca e Thauvin che hanno fatto tante reti. Guardate l’Inter: senza Thuram per tre partite ha rimediato altrettante sconfitte senza segnare. Confidiamo in Davis in queste ultime partite”.

