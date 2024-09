Calcio: Runjaic, regalati i tre gol ma l’Inter è la più forte

agenzia

'Dobbiamo trarre insegnamento da questi errori'

UDINE, 28 SET – “Abbiamo regalato tutte e tre le reti, ma abbiamo tenuto testa all’Inter, la migliore squadra d’Italia e tra le prime cinque in Europa”: lo ha detto Kosta Runjaic in conferenza stampa commentando la sconfitta interna dell’Udinese per 3-2 con i nerazzurri. “Non si può prendere il gol al primo affondo né subire una rete all’ultimo secondo del primo tempo – ha aggiunto -: dobbiamo trarre insegnamento da questi errori, ma in generale preferisco perdere giocandomela fino in fondo piuttosto che avere un atteggiamento meno propositivo. Dobbiamo proseguire nel processo di crescita. Oggi abbiamo tenuto la palla per il 40% ma contro l’Inter che ha grandi capacità, sa passare con efficacia ed è micidiale in transizione. Il nostro obiettivo è aumentare il possesso per controllare di più il gioco. Sono comunque soddisfatto perché di fronte all’Inter, che ha vinto meritatamente, siamo rimasti in gara fino all’ultimo”.

