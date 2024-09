Calcio: Runjaic, siamo sulla buona strada ma serve ancora di più

agenzia

'Tutti devono sapere che a Udine non sarà facile fare punti'

UDINE, 01 SET – “Siamo sulla buona strada, abbiamo giocato in maniera pragmatica e questa vittoria è anche una ricompensa per il lavoro svolto in preparazione, per il futuro spero tuttavia che riusciremo a vincere anche facendo meno confusione in casa”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentano la vittoria sul Como che proietta l’Udinese in testa alla classifica. “Fin dall’inizio della stagione – ha precisato – abbiamo rafforzato l’auto consapevolezza perché sappiamo che non è stato facile lo scorso anno per la squadra. Abbiamo fatto sapere a tutti che qui a casa nostra dovevamo mostrare la nostra forza, portando una grande energia sul campo: tutti devono sapere che non sarà facile fare punti qui. Siamo ancora ben lontani dalla stabilità di cui abbiamo bisogno – ha concluso -, questo è solo il primo passo del nostro percorso, se lotteremo su ogni pallone sarà più facile”.

