Calcio: Runjaic, vittoria che conferma ultime prestazioni

agenzia

Finalmente anche i centrocampisti trovano il gol

UDINE, 16 FEB – “Era importante confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare, soprattutto con il Napoli. La vittoria di oggi dà tanti spunti positivi: abbiamo segnato 3 reti, non ne abbiamo subite, abbiamo avuto un maggior possesso palla e abbiamo controllato di più il gioco”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la larga vittoria casalinga con l’Empoli. “La prestazione di Ekkelenkamp e Atta è stata molto positiva – ha aggiunto – e sono felice che abbiamo finalmente mandato a rete i centrocampisti: eravamo ultimi in questa graduatoria. Sono contento della concentrazione messa da tutti e anche del contribuito fornito dai subentranti. Con Lecce e Parma vogliamo proseguire nel cammino di miglioramento”, ha concluso.

