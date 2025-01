Calcio: Salah, ‘mio ultimo anno a Liverpool, voglio la Premier’

agenzia

Egiziano: 'nessun progresso su rinnovo, credo siamo alla fine'

ROMA, 03 GEN – “Questo sara’ il mio ultimo anno al Liverpool, e sogno di festeggiarlo vincendo la Premier”. Che Mohamed Salah, in scadenza di contratto con i Reds, non ottenesse il rinnovo era nell’aria. E l’attaccante egiziano sembra ora aver gettato la spugna sulle sue speranze di un accordo per restare a Liverpool. “Non ci sono progressi nelle trattative per il rinnovo – ha detto in un’intervista a Sky.uk – E si’, credo che questi siano i miei ultimi sei mesi qui. Per questo, voglio offrire un dono speciale al club e alla città: il titolo della Premier”. Il Liverpool e’ primo a 45 punti, sei in piu’ dell’Arsenal e con una partita in meno rispetto alle inseguitrici, quando si sono giocate 19 giornate del campionato inglese

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA