Calcio: Samp, Sottil verso esonero dopo ko col Sassuolo

La squadra contestata dopo sconfitta per 5-1

GENOVA, 08 DIC – Andrea Sottil al capolinea, vicinissimo l’esonero per il tecnico dopo la sconfitta della sua Sampdoria in trasferta col SassUolo per 5-1. Al termine squadra e mister contestati dai 2500 tifosi blucerchiati che hanno seguito la squadra. Adesso si annuncia un cambio in panchina che sembrava già vicino dopo il pareggio casalingo col Catanzaro la scorsa settimana al Ferraris. E’ notte fonda per la Samp che non vince dal 27 ottobre, quando superò il Mantova. Da quel momento i blucerchiati hanno collezionato sei partite senza successi, con tre sconfitte e altrettanti pareggi. Sarebbe il secondo cambio in panchina per la Samp in questa stagione dopo l’esonero di Pirlo a cui era subentrato proprio Sottil che non è riuscito a dare una svolta ad una squadra che adesso è in piena zona play out

