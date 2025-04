Calcio: Samp, tre punti per rilanciarsi con i ‘Mancini boys’

agenzia

Debutto ok, 1-0 al Ferraris col Cittadella

GENOVA, 12 APR – Buona anzi ottima la prima dei ‘Mancini boys’, la Samp ritrova i tre punti nel giorno del debutto di Chicco Evani in panchina: batte il Cittadella grazie al colpo di testa nella ripresa di Sibilli e adesso rialza la testa in classifica con i suoi 35 punti insieme a Brescia, Suditol e allo stesso Cittadella. Torna sul pezzo questo Doria rigenerato dalla settimana della rivoluzione blucerchiata voluta dal presidente Matteo Manfredi. Finalmente un successo che mancava da quasi 2 mesi. E’ il primo passo, la strada per la salvezza è ancora lunga ma da oggi la Samp può davvero ripartire. Ferraris da brividi col record di presenze stagionali: quasi 27mila presenze. “Bentornati ragazzi. Insegnategli ad onorare la nostra maglia”, c’è scritto in Gradinata Sud con un lunghissimo striscione. Un messaggio per Evani, il suo vice Attilio Lombardo e naturalmente Roberto Mancini (non presente allo stadio), che si è messo subito a disposizione per dare una mano semplicemente da tifoso dopo la richiesta di aiuto da parte di Manfredi. Anche nei distinti una grande scritta: “La Sampdoria ai Sampdoriani: bentornati”. E’ stata una partita ‘sporca’, gioco senza squilli e tensione altissima. Sul taccuino subito una bella partenza della squadra di Evani con Kastrati che anticipa Coda. Poi la Samp rischia tantissimo nel recupero del primo tempo: gol di Okwonkwo dopo la sponda di testa da parte di Pandolfi. Il Cittadella esulta ma la gioia dura pochissimo perché il Var dice no per la posizione irregolare di Okwonkwo. Nella ripresa va in scena la festa doriana: dalla destra Benedetti crossa al centro dell’area per Sibilli che anticipa tutti col suo colpo di testa. La Gradinata Sud è una bolgia, poi è un lungo conto alla rovescia verso il triplice fischio. Sono tre punti con le braccia al cielo di Attilio Lombardo, una vittoria per Gianluca Vialli ricordato anche dalla Sud con una bandiera che dice tutto: la maglia blucerchiata col numero 9.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA