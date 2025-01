Calcio: Sampdoria, crisi senza fine. Vittoria manca da ottobre

agenzia

Presidente Manfredi, il tecnico Semplici è confermato'

GENOVA, 18 GEN – Sono 21 punti in classifica, una Samp in piena zona play out al quint’ultimo posto col rischio oggi di scendere ancora dopo le altre partite in programma. Una vittoria che manca da 12 giornate, nove sconfitte finora e seconda peggior difesa dopo il Sudtirol, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. Numeri che certificano la crisi senza fine di una Samp che ieri ha perso in casa col Cesena, 2-1, chiudendo la serata tra i fischi dello stadio. Dalle ambizioni di alta classifica durante il mercato estivo ad una situazione attuale che vede i blucerchiati in lotta per la salvezza in serie B. Uno scenario che ha spinto ieri sera, nel dopo gara, il presidente Matteo Manfredi a parlare in sala stampa: “Sono venuto io a parlare perché la situazione è difficile ed è quindi il momento di fare ulteriore chiarezza. Continuiamo ad avere grandi difficoltà, continuiamo a lavorare, continuiamo ad avere fiducia in questo gruppo”. E poi conferma Leonardo Semplici sulla panchina blucerchiata: “Sarebbe facile nasconderci come fatto quest’anno dietro solo ad un problema e quindi vi comunico che andiamo avanti con questa guida tecnica, nonostante non si sia contenti del risultato e della prestazione fatta”, prosegue il presidente.

