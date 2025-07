Calcio: Sarri in clinica, Lazio ‘visita idoneità approfondita’

agenzia

Il tecnico di ritorno a Formello per l'allenamento pomeridiano

ROMA, 16 LUG – Controlli in clinica per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dopo essersi sottoposto ad accertamenti presso Villa Mafalda, è pronto a tornare a Formello per dirigere l’allenamento delle 18. Sarri, infatti, spiega la Lazio in una nota “ha svolto in mattinata una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al training center” biancoceleste. Una serie di controlli ulteriori, quindi, con il tecnico che, arrivato in mattinata, ha lasciato la struttura intorno alle 15.20 per riprendere il proprio posto in campo, dopo aver saltato la seduta delle mattina.

