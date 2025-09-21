Calcio: Sarri ‘sconfitta immeritata, Lazio meritava il pari’

agenzia

Tecnico: "Perso per un erroraccio, dispiace per nostra gente"

ROMA, 21 SET – “Abbiamo avuto le occasioni per segnare, 4 o 5 sono state abbastanza nitide.. Dispiace per la nostra gente che ci aveva creduto, ma oggi la squadra non meritava di perdere. Secondo me meritavamo il pari, abbiamo avuto uno sbandamento dopo il gol subito ma fino a lì non avevamo concesso niente di particolare”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma nel derby. “Abbiamo perso per un erroraccio, abbiamo perso in un brutto modo in una partita dopo tutto sommato abbiamo fatto bene”, ha poi proseguito l’allenatore laziale”. Infine, spiegando la scelta di Dia dal primo minuto, Sarri ammette come “non volevamo dare punti di riferimento inserendoci con i centrocampisti, Dia aveva fatto bene in settimana e volevo dargli un’opportunità. Adesso mi aspetto la solita tristezza post derby perso”, conclude.

