Calcio: Savona parte per la Premier, “La Juve sarà sempre casa”

agenzia

Laterale al Nottingham Forest, "Pronto per una nuova avventura"

TORINO, 29 AGO – Nicolò Savona ha lasciato la Juventus, il classe 2003 si trasferirà al Nottingham Forest. Questa mattina si è imbarcato verso l’Inghilterra dall’aeroporto di Milano Linate e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono contento, pronto e determinato – ha detto ai cronisti che lo hanno intercettato – per questa nuova avventura. D’altra parte mi dispiace e devo ringraziare la società Juventus, tutto lo staff, i compagni e i tifosi: per me la Juventus sarà per sempre casa. E dico solo grazie di cuore per tutto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA