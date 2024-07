Calcio: Scanavino, ‘la Juve non deve porsi limiti’

agenzia

Ad bianconero, 'Benvenuto a Thiago, sarà stagione entusiasmante'

TORINO, 18 LUG – “E’ la giornata in cui diamo il benvenuto ufficialmente a Thiago Motta: è un tecnico giovane, ambizioso e determinato e ha fatto una stagione importante a Bologna, ci aiuterà a proseguire nel percorso di crescita con le linee guida del club”: l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, presenta il nuovo allenatore bianconero nella sala conferenze dello Stadium. “Sarà una stagione entusiasmante con cinque competizioni – aggiunge Scanavino – e vedevamo il calendario, avremo quasi sempre due partite a settimana perché oltre a campionato e coppa Italia, avremo Champions, Supercoppa e Mondiale per Club: vogliamo essere competitivi al massimo, senza porci limiti. E in campionato l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions”.

