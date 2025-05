Calcio: senza casa, Sorrento chiede nuova ospitalità a Potenza

agenzia

Serie C: per il terzo anno nessuna disponibilità dalla Campania

POTENZA, 21 MAG – Per il terzo anno consecutivo il Sorrento Calcio (Serie C, girone C) ha chiesto di giocare le gare interne della stagione 2025/2026 allo stadio Viviani di Potenza, per via dell’indisponibilità del proprio impianto di gioco (lo “Stadio Italia”), sottoposto a lavori di ristrutturazione. E’ questo l’esito dell’incontro che si è svolto oggi presso la Prefettura del capoluogo lucano, coordinato dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza del presidente della società campana, Giuseppe Cappiello, e di quello della squadra lucana, Donato Macchia. Nell’attesa della valutazione e dell’ok da parte della Prefettura – che già nei due anni precedenti ha espresso parere favorevole – la società campana ha inteso sottolineare “l’enorme rammarico per non aver ottenuto, per l’ennesima volta, alcun tipo di disponibilità per disputare in Campania le proprie gare interne. Non possiamo sottacere – hanno detto i dirigenti costieri – come il nostro ennesimo accorato appello sia rimasto del tutto inascoltato”. “I reiterati dinieghi – hanno concluso – da parte delle autorità competenti e delle società sportive che detengono in concessione gli impianti considerati a norma per la Lega Pro, hanno costretto il Sorrento a chiedere nuovamente ospitalità al di fuori della propria regione di appartenenza, in particolare al Potenza Calcio che si è detto disponibile e che ringraziamo”.

