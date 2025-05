agenzia

Solo Genoa-Atalanta si giocherà sabato 17 maggio alle 20:45

ROMA, 13 MAG – La 37/a e penultima giornata del campionato di Serie A si giocherà praticamente tutta in contemporanea. Come comunicato dalla Lega Serie A, a parte Genoa-Atalanta in campo sabato 17 maggio alle 20.45, tutte le altre partire si giocheranno domenica 18 maggio alle 20.45.

