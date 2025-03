Calcio: serie A, l’Inter accarezza lo scudetto

agenzia

Sei squadre in corsa per il 4/o posto che vale la Champions

ROMA, 17 MAR – Con la vittoria ottenuta a Bergamo e il pari del Napoli a Venezia, l’Inter si prenota per lo scudetto bis. Gli esperti Sisal vedono i campioni d’Italia in carica favoritissimi per la conferma del titolo a 1,40 ma le due rivali, staccate rispettivamente di tre e sei punti, proveranno a impedirlo, anche se al momento il quarto tricolore azzurro si gioca a 3,50 mentre una rimonta bergamasca pagherebbe 9 volte la posta. E’ accesa la lotta per il quarto posto che darà l’accesso alla prossima Champions League, con sei squadre racchiuse in sei punti a otto giornate dalla fine del campionato. Nonostante il momento di grande difficoltà, la Juventus rimane la favorita, a 1,75, per centrare la qualificazione, seguita dalla Lazio, offerta a 4,00, mentre il Bologna, attualmente quarto, si gioca a 5,00. Occhio alla Roma, che è data a 9, molto meglio di Milan e Fiorentina: i rossoneri sono offerti a 12, i toscani a 16.

