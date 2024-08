Calcio: Serie A, nuova assemblea club il 16 agosto

agenzia

Sul tavolo temi legati a sponsor e diritti tv internazionali

MILANO, 10 AGO – Nuova assemblea in vista per i club della Lega Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 16 agosto alle ore 10 una riunione delle società, che si collegheranno esclusivamente in videoconferenza, per discutere di diversi temi. In particolare, sul tavolo ci saranno alcune proposte di sponsorizzazioni, oltre ai diritti tv internazionali per le prossime stagioni e il pacchetto non esclusivo scouting data per il territorio globale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA