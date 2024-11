Calcio: Serie B, squalificati sette calciatori

agenzia

Fuori una giornata un operatore sanitario della Juve Stabia

ROMA, 26 NOV – Il giudice di Serie B ha squalificato per una giornata “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco” Stefano Cella del Mantova, Gregoire Defrel del Modena e Idrissa Toure del Pisa. Un turno a Marco Varnier della Juve Stabia “per un intervento falloso su un avversario in una chiara occasione da rete”. Una giornata anche per i diffidati Simone Branca del Cittadella, Aldo Florenzi del Cosenza e Simone Santoro del Modena. Squalificato per una giornata l’operatore sanitario Mario Aurino della Juve Stabia “per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA