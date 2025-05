Calcio: serie B, venerdi’ festa promozione per il Sassuolo

agenzia

Presidente Lega B Bedin consegnera' coppa Nexus. Canta Nek

ROMA, 07 MAG – Una grande festa per il ritorno del Sassuolo in A. Venerdi’, al termine della penultima di campionato tra Sassuolo e Catanzaro, la Lega di serie B consegnera’ la Coppa Nexus 2024/25 alla vincitrice del campionato, e alla cerimonia si aggiungerà un contorno di intrattenimento organizzato dal Sassuolo per tutti i tifosi che assisteranno alla gara. Il deejay Nicola Zucchi arricchirà i momenti pre gara insieme alla festa di ‘Generazione S’ che vedrà protagonisti in campo 300 bambini delle società affiliate al progetto del Sassuolo che da anni ha l’obiettivo di veicolare, attraverso le varie attività di campo e non solo, i valori dello sport. Al termine della gara avrà luogo la cerimonia di premiazione da parte del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e della managing director di BKT Europe, Lucia Salmaso, con la consegna delle medaglie a dirigenza, staff e giocatori, e della Coppa Nexus alla squadra neroverde. Prima dell’alzata della coppa, il cantante Nek salirà sul palco per cantare, con i tifosi allo stadio, l’inno “Neroverdi”. La coppa Nexus è un riconoscimento che prende il nome dal latino. Nexus – sottolinea la Lega B – significa infatti “collegamento”, come quello tra la Serie B e le sue città, la sua gente, i suoi giovani talenti, tra la Serie B e il sogno di affermazione e di slancio verso l’alto.

