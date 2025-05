Calcio: Serie C, il calendario dei playoff

agenzia

Sorteggiate le sfide del secondo turno. Finale 2 e 7 giugno

ROMA, 15 MAG – Sorteggiate le sfide del secondo turno nazionale dei playoff, che si disputeranno tra gara di andata e di ritorno il 18 e il 21 maggio 2025. Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, seconde in regular season (teste di serie), affronteranno rispettivamente Crotone, Giana Erminio e Atalanta U23. Il Pescara, quarta testa di serie in virtù del miglior piazzamento in classifica, si troverà di fronte la Vis Pesaro. Definiti anche gli abbinamenti delle semifinali (25 e 28 maggio): la vincente di Atalanta-Audace Cerignola sfiderà quella di Vis Pesaro-Pescara; mentre chi prevarrà tra Crotone e Vicenza se la vedrà con la vincente di Giana Erminio-Ternana.

Secondo turno: andata 18 maggio – ritorno 21 maggio Giana Erminio – Ternana (gara 1) Crotone – Vicenza (gara 2) Vis Pesaro – Pescara (gara3) Atalanta U23 – Audace Cerignola (gara 4)

Semifinali: andata 25 maggio – ritorno 28 maggio Vincente Atalanta U23-Cerignola contro vincente Pesaro-Pescara Vincente Crotone-Vicenza contro vincente Giana Erminio-Ternana