Calcio: serie C premia i migliori giovani delle Rappresentative

agenzia

Evento dedicato nella Sala dei Club a Firenze

ROMA, 02 LUG – I giovani al centro del progetto, è questo il leitmotiv della Serie C, che punta forte sullo sviluppo dei talenti emergenti e che ha deciso di premiare – si sottolinea in una nota – i migliori giovani delle Rappresentative di Lega Pro, dodici giovani, quattro per categoria tra under 17, under 16 e under 15. Hanno ricevuto ciascuno due paia di scarpe da calcio professionali, in un evento nella sede di Lega Pro a Firenze cui hanno preso parte, il presidente della Serie C, Matteo Marani, che ha premiato personalmente i ragazzi, il selezionatore delle Rappresentative, Daniele Arrigoni, e Kim Williams, chief executive di Pantofola d’Oro, partner delle Rappresentative.

