Calcio: Serie C, Var presente in tutti i playoff e playout

agenzia

Ok al progetto anche per il 2025, oltre 40 gare con tecnologia

ROMA, 31 GEN – Per il secondo anno consecutivo il Var sarà presente in tutta la fase playoff e playout della Serie C, gare in programma a maggio e giugno e per la doppia sfida finale della Coppa Italia (25 marzo e l’8 aprile). Un bis, dopo la stagione passata anche questa sarà quindi caratterizzata dalla presenza di una tecnologia a supporto degli arbitri. Il via libera è arrivato dal Consiglio Direttivo della Lega che ha approvato il progetto che prevede il Var per oltre quaranta partite. Una scelta che va in continuità, dunque, rispetto allo scorso campionato, il primo in cui lo strumento del VAR è stato utilizzato per un numero così grande di partite in Serie C. “La nostra Lega per il secondo anno di seguito ha deciso di produrre un grande sforzo tecnologico, produttivo e organizzativo per offrire ai propri club lo strumento necessario nel momento più importante della stagione. Voglio ringraziare l’AIA, la CAN A e B e la CAN C per il supporto che ci hanno accordato e la Figc per il sostegno al progetto” le parole del presidente della Lega Pro Matteo Marani.

