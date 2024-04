Calcio siciliano, le favole di Enna e Nissa (che ancora inseguono altri record): sul giornale tutti gli approfondimenti

SPORT

Dominatrici dei gironi isolani di Eccellenza, le due squadre sono state celebrate nei due capoluoghi in grande stile

Le promozioni in Serie D di Nissa ed Enna, dominatrici dei gironi siciliani di Eccellenza, sono state celebrate nei due capoluoghi in grande stile: sfilate in piazza, brindisi e cori per i tifosi di società che lottavano da anni per riemergere. L’Enna, addirittura, ha atteso 34 anni per ritornare in Serie D, l’ultima promozione della Nissa è datata 2008.

Le due società, guidate in panchina rispettivamente da Nicolò Terranova e da Giovanni Campanella, inseguono altri record nelle due sfide che restano per ultimare la stagione. La Nissa, con altri sei punti in classifica, avrebbe la migliore media punti d’Italia, più di Inter e Trapani che stanno dominando in Serie A e nella Serie D meridionale. L’Enna, con la gestione del tecnico Campanella, ha inanellato 18 risultati utili di fila senza mai perdere.