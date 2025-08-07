Sfoglia il giornale

Calcio: Simeone al Torino, visite mediche per l’argentino

Il Cholito è in città, arriva dal Napoli

Di Redazione |

TORINO, 07 AGO – Il Torino ha perfezionato l’acquisto di Giovanni Simeone, l’attaccante sarà un nuovo giocatore granata. Il Cholito è sbarcato sotto la Mole e si è diretto subito all’Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche. Successivamente firmerà il suo contratto con il club del presidente Urbano Cairo, poi si unirà ai nuovi compagni agli ordini del tecnico Marco Baroni.

