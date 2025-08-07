Calcio: Simeone saluta Napoli, ‘sono stati giorni difficili’

agenzia

Nuovo attaccante del Toro, 'A Napoli piangi due volte...è vero'

TORINO, 07 AGO – “Cara Napoli…non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile: sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me”: comincia così il lungo messaggio social di Giovanni Simeone, nuovo attaccante del Torino prelevato dai partenopei. “Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore, ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me – si continua a leggere sul profilo Instagram del Cholito – e adesso capisco perché quando mi dicevano ‘a Napoli piangi due volte’ eh si..avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. Napoli rimarrà sempre con me, ovunque andrò”.

