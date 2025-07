Calcio: Simonelli, il tempo per gli stadi sta scadendo

agenzia

Aspettiamo commissario, rischiamo non essere pronti per 2032

MILANO, 01 LUG – “Il decreto sport? I temi caldi li conoscete, il prolungamento dei contratti a 8 anni lo auspicavamo e ne avevamo parlato con Giorgetti. È una norma apprezzata da tutti, sugli stadi continuiamo ad aspettare questo commissario”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, dopo l’assemblea dei club. “Gli Europei sono 2032 e se non ci diamo una mossa rischiamo che non saranno pronti. Sembra tanto tempo, sette anni, ma sappiamo quanto ci vuole. Diciamo che i tempi stanno scadendo, ma il governo lo sa e mi auguro che questa novità del commissario, che possa snellire i lavori, possa risolvere intoppi burocratici e blocchi. Se non si agisce chirurgicamente non ci arriveremo, dovremmo giocare gli Europei negli stadi che abbiamo, non sarebbe il massimo”, ha aggiunto. Tra le novità emerse in assemblea c’è anche quella sul regolamento legato al recupero delle partite: “Abbiamo fissato i criteri oggettivi che diranno, se dovesse capitare una sospensione per maltempo o per altro, quando e dove recuperare, senza rimettere la questione al consiglio di lega. L’obiettivo sarà recuperare il prima possibile, entro le 24 ore successive, sempre che si possa”.

