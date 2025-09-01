Calcio: Simonelli, la Serie A sta diventando esempio per altri

agenzia

'Felice di essere presidente con persone così competenti'

MILANO, 01 SET – “Sono felice di essere diventato presidente della Lega Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto durante la presentazione di Radio Tv Serie A. ” Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un’attività di grande valore aggiunto. Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un esempio per le altre leghe – ha aggiunto -. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili”.

