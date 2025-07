Calcio: Simonelli, ‘Milan-Como all’estero? Penso si farà’

agenzia

'Processo complesso ma a oggi non ho ricevuto segnali negativi'

MILANO, 01 LUG – “Milan-Como all’estero? Oggi non l’abbiamo discusso, è arrivata questa proposta aperta, come altre. Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a Figc, Uefa e Fifa. Serviranno poi le autorizzazioni delle federazioni”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club. “È un processo lungo e complesso, a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi. Stiamo chiedendo una cosa perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra quadra. Offerte? Formalmente dall’Arabia Saudita no. Da altri Paesi dell’area sì”.

