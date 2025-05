Calcio: Simonelli, sede spareggio scudetto? Non dipende da noi

agenzia

Per regolamento San Siro, ma deciderà il Viminale

MILANO, 19 MAG – “In base al regolamento la sede dell’eventuale spareggio scudetto sarebbe San Siro. Poi sappiamo che per motivi di ordine pubblico il Viminale ha sempre vietato le trasferte tifosi del Napoli a San Siro negli ultimi almeno 10 anni e quindi c’è questo pericolo che, nell’eventualità, non ci possa essere accesso ai tifosi del Napoli. In questo caso il regolamento dice che se lo stadio San Siro non dovesse praticabile si giocherà dove viene giocata la finale Coppa Italia e quindi Roma”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto a margine dell’evento “I primi fair play” organizzato da Panathlon Club Milano in memoria di Carlo Tavecchio. “Vedremo quale sarà l’atteggiamento del Viminale, io mi auguro che su una cosa così importante come l’eventuale spareggio si possa anche ripensare quelle decisioni, ma non sta a noi. Noi ci adegueremo a quella che alle regole che ci verrà detto di seguire. Se dovesse capitare vedremo come gestire tutto al meglio, ma è una ipotesi ad oggi remota. È chiaro che nell’eventualità dello spareggio l’Inter ci terrebbe a giocare a Milano e le spetterebbe anche di diritto ma non dipende da noi”, ha concluso.

