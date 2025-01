Calcio: Simonelli, voglio essere presidente anche dei contrari

agenzia

Percepito clima unito, Lotito mi è sembrato molto disponibile

MILANO, 10 GEN – “Io ho fatto un discorso di unione, mi auguro che potremo rappresentare il calcio italiano verso l’esterno in maniera positiva. Sono molto soddisfatto. Ho percepito un clima molto unito, ho ringraziato chi mi ha votato e chi no. Come io sarò un po’ il presidente, non mi piace dire di tutti, lo sarò per tutti. Voglio essere anche il presidente di chi non mi ha votato ma che oggi mi ha manifestato grande supporto. Non ho sentito voci ostili”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l’odierna assemblea dei club. “Riportare Lotito dalla mia parte? Io sono il presidente di Lega Serie A. Devo per forza rappresentare tutte le società e credo che Lotito possa dare un grande contributo, ascolterò tutti i presidenti, dall’Atalanta al Venezia, per cercare di fare bene. Lotito oggi mi è sembrato molto disponibile, voglioso di partecipare a questo processo di rasserenamento”.

