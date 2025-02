agenzia

Funaro: 'Odio e discriminazione non più tollerabili'

FIRENZE, 11 FEB – “Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L’odio e la discriminazione non sono più tollerabili. Caro Moise, Firenze è con te!”. Lo scrive, su X, la sindaca di Firenze Sara Funaro a proposito gli insulti razzisti che ha ricevuto sui social l’attaccante della Fiorentina Moise Kean.

