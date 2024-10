Calcio: Skorupski, con il Genoa inizia un cliclo duro

agenzia

Il portiere: "7 partite in 21 giorni. Conterà la testa"

BOLOGNA, 17 OTT – Al centro tecnico Nicolò Galli del Bologna, a due giorni dalla trasferta di Marassi in casa del Genoa, ha parlato il portiere Lukasz Skorupski, nell’ambito di una partnership del club con l’azienda polacca Zondacrypto: “Con il Genoa inauguriamo un ciclo di partite dure, perché è vero che siamo ancora all’inizio ma campionato e Champions entrano nel vivo. Giocheremo tante partite a ottobre”, 7 in 21 giorni, per l’esattezza. “Ci alleneremo poco o nulla. Diciamo che nostro allenamento sarà partita. Dovremo stare concentrati, curare fisico e riposarci, sfruttando al massimo il talento di tutti. Siamo giovani, il fisico c’è. E’ la testa che dovrà fare la differenza in questa fase”. Genoa e Aston Villa in trasferta, poi il Milan. Settimana di fuoco, ma per Skorupski il Bologna è pronto: “Stiamo lavorando bene, siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo darci da fare”. Ovvero ottenere risultati, perché la sola vittoria in nove gare giocate pone i rossoblù in posizione di rincorsa.

