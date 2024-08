Calcio: Soucek salva un raccattapalle, Haaland già a raffica

agenzia

Premier League già da sballo, gesto eroico del ceco del West Ham

ROMA, 24 AGO – Bellissimo gesto, che alcuni media britannici definiscono perfino eroico, di Tomas Soucek, centrocampista ceco deI West Ham che oggi ha letteralmente salvato un raccattapalle, evitandogli conseguenze che avrebbero potuto anche essere letali. Durante il derby londinese contro il Crystal Palace, Soucek stava esultando davanti al settore dei tifosi ospiti dopo aver segnato la rete che aveva sbloccato il risultato al 22′ st. Ma si è accorto che un raccattapalle era finito intrappolato sotto un cartellone pubblicitario, travolto dai sostenitori degli Hammers scesi fino a bordo campo per festeggiare davanti ai giocatori. Il ragazzo, che fa parte delle giovanili del Palace, rimasto schiacciato dal tabellone e dalla calca dei tifosi, è stato tratto in salvo proprio da Soucek, che dopo essersi reso conto di cosa stava succedendo si è disinteressato di tutto gettandosi in soccorso del ragazzo. Poi il match è ripreso, e alla fine il West Ham si è imposto per 2-0. Ha vinto anche il Manchester City, per 4-1 sulla matricola Ipswich. Grande protagonista della sfida è stato Erling Haaland, autore di una tripletta, la sua decima in 101 partite giocate con la maglia del City . “La sua media gol è assurda, ridicola – il commento di Guardiola nel dopopartita -. Lo ha fatto a Salisburgo. Lo ha fatto in Germania. I suoi numeri sono assurdi, incredibili per la sua età, lui può competere in termini di gol con Ronaldo e Messi. Per gli avversari Haaland è una minaccia incredibile per noi e siamo davvero felici di averlo. Speriamo che possa restare qui per molti anni”. “In questo periodo per lui senza Europei si è rilassato – ha detto ancora Guardiola parlando di Haaland -, ed è arrivato qui davvero bene. Sì, lo so, gli sarebbe piaciuto andare agli Europei con la Norvegia. Non è stato così. Ok, rilassati, gioca bene questa stagione e cerca di aiutare la Norvegia a qualificarsi per il prossimo torneo”. Quante alle altre partite di oggi, hanno vinto anche l’Arsenal (Jorginho e Calafiori di nuovo in panchina, anche se questa volta il difensore ex Bologna è entrato, al 34′ st al posto di Timber) , per 2-0 sul campo dell’Aston Villa, il Tottenham per 4-0 su un Everton già in crisi, Il Fulham per 2-1 sul Leicester, e il Nottingham Forest per 1-0 a Southampton.

