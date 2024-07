Calcio: Soulé a Caselle, lascia la Juve e vola a Roma

agenzia

L'argentino ha lasciato la città della Mole per il trasferimento

TORINO, 28 LUG – L’arrivo di Matias Soulé alla Roma è ormai imminente. Il fantasista della Juventus, infatti, è partito pochi minuti fa dall’aeroporto di Torino Caselle per imbarcarsi sul volo che lo porterà nella Capitale. L’argentino ha salutato i bianconeri e si prepara per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, con le visite mediche previste per la giornata di domani. Alla Roma Soulé troverà gli amici e connazionali, oltre che ex Juve, Paulo Dybala e Leandro Paredes. L’operazione tra il club della Continassa e i giallorossi si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

