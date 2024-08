Calcio: Spezia, Ferrer convocato dopo il linfoma di Hodgkin

agenzia

Lo spagnolo era fermo da 10 mesi per le cure.

LA SPEZIA, 24 AGO – Il calciatore Salva Ferrer torna convocato in una partita ufficiale a dieci mesi dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin e delle successive cure. Il difensore spagnolo dello Spezia, 50 presenze nella serie A italiana, aveva annunciato la malattia attraverso i propri canali social il 23 novembre 2023, mentre si trovava in prestito a una squadra cipriota. Da quel momento aveva dovuto interrompere l’attività sportiva per affrontare il percorso terapeutico in Spagna. Era tornato poi alla Spezia nell’aprile scorso ma da spettatore, ricevendo l’abbraccio del suo stadio prima di Spezia-Lecco. Oggi la prima convocazione da parte del tecnico Luca D’Angelo, che ha confermato di contare su di lui per il campionato a venire.

