Calcio: Sporting Lisbona, il nuovo tecnico e’ Borges

agenzia

Domenica il derby per primo posto col Benfica

ROMA, 26 DIC – Lo Sporting di Lisbona ha scelto il successore di Ruben Amorim, il tecnico che ha rescisso il contratto a stagione in corso per passare al Manchester United. Dopo 45 giorni di interim di Joao Pereira, la panchina e’ stata definitivamente affidata a Rui Borges. Il tecnico 43enne, svincolato da Vitoria Guimaraes, ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno: per lui si tratta solo della seconda stagione nella massima serie del campionato portoghese. Il club di Lisbona ha annunciato di aver pagato al Vitoria una clausola di 4 milioni di euro. Lo Sporting è stato a lungo in testa in campionato, ma è stato sorpassato del Benfica nell’ultimo turno: domenica prossima il derby tra prima e seconda

