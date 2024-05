Calcio: squalifica scontata, Gagliardini titolare nel Monza

agenzia

Per il posticipo di lunedì a Firenze, dubbi per Machin e Vignato

MONZA, 09 MAG – Roberto Gagliardini prenota una maglia da titolare nel centrocampo del Monza che nel posticipo di lunedì sera, alle 20.45 allo stadio Franchi, affronterà la Fiorentina. Scontata la squalifica, Gagliardini torna a disposizione dell’allenatore Raffaele Palladino, reduce da 6 turni senza vittorie. Ciononostante, l’equilibrio trovato sul campo non dovrebbe allontanare il tecnico dal 4-2-3-1 divenuto ormai marchio di fabbrica dei brianzoli: accanto a Gagliardini, davanti alla difesa dovrebbe posizionarsi Warren Bondo, con Matteo Pessina di nuovo avanzato sulla trequarti accanto ad Alessio Zerbin e Andrea Colpani. Esterni di difesa di spinta con Samuele Birindelli da una parte e Georgios Kyriakopoulos in vantaggio su altre soluzioni. Sul fronte infortuni, Palladino valuta intanto il recupero del difensore Andrea Carboni, fermatosi durante la partita di Bologna. Incertezze anche sul recupero di José Machin, Samuele Vignato e Matija Popovic, non convocati nell’ultimo turno contro la Lazio. Stagione invece finita per Patrick Ciurria, operatosi nei giorni scorsi per la lesione del menisco laterale.

