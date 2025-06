Calcio: Stankovic al Venezia dall’Inter a titolo definitivo

agenzia

Esercitata l'opzione di acquisto, portiere firma fino al 2029

ROMA, 23 GIU – Il Venezia ha esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del portiere Filip Stanković, di proprietà dell’Inter, che quest’anno ha già giocato in laguna destando un’ottima impressione fino al grave infortunio al ginocchio di febbraio, che lo ha tenuto fuori per il resto della stagione. Classe 2002 e di nazionalità serba, Stanković ha collezionato 16 presenze nella stagione 2024/25 con la maglia arancioneroverde, registrando un clean sheet. Il portiere ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia fino al 30 giugno 2029.

