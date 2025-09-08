Calcio: stop Conceicao col Portogallo, rientra alla Juve

agenzia

Bianconero lascia ritiro per un problema muscolare

TORINO, 08 SET – Non sono arrivate buone notizie alla Continassa, con Francisco Conceicao che è stato costretto a lasciare il ritiro della sua Nazionale. L’attaccante della Juventus, infatti, è già atterrato all’aeroporto di Torino Caselle dopo aver salutato i suoi compagni del Portogallo: il classe 2002 ha dovuto dare forfait per un problema muscolare che andrà valutato con controlli specifici al J Medical. Il tecnico Igor Tudor, intanto, incrocia le dita, anche perché sabato alle 18 allo Stadium ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter.

